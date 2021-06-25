Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Başkent'te öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşama olumsuz etkiledi. Özellikle Etimesgut ilçesinde yağan yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Eryaman Mahallesi'nde bazı yollar tamamen suyla kaplandı. Araçlar, suyun içinde güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyu tahliye etmeye çalıştı. İlçede yer yer dolu yağışı da etkili oldu. Misket büyüklüğünde yayan dolu sonrası yeşil alanlar yer yer beyaza büründü. Yağışın etkisini kaybetmesi ardından belediye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte yollardaki su tahliye edildi.

DHA

