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  4. Ankara'da sağanak hayatı felç etti! Mansur Yavaş: Tüm birimlerimiz teyakkuzda

Ankara'da sağanak hayatı felç etti! Mansur Yavaş: Tüm birimlerimiz teyakkuzda

15.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da olumsuz hava, hayatı felç etti. Fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Ankara Adliyesi'nde tavan çökerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda" dedi.

Ankara'da sağanak hayatı felç etti! Mansur Yavaş: Tüm birimlerimiz teyakkuzda

Ankara'da fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Ankara Adliyesi'nde tavan çökerken bir alt geçidi su basması sonucu bir araç mahsur kaldı. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda" dedi.

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SU BASKINLARI YAŞANDI, ÇATILAR UÇTU

Başkent'te kısa süre süre etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya ilçesi başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, ağaç devrildi. Göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Bahçelievler Mahallesi 65'inci Sokak'ta kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

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SON DAKİKA: İstanbul'da yollar göle döndü, birçok yeri su bastı! AFAD'tan sel ve hortum uyarısı geldi İstanbul'da yollar göle döndü, birçok yeri su bastı! AFAD'tan sel ve hortum uyarısı geldi

ADLİYENİN TAVANI ÇÖKTÜ

Ankara Adliyesi'nde zemin katta yer alan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcılığı'nın olduğu büronun şiddetli rüzgarda tavanı çöktü. İçerdekiler panikle odayı boşalttı. Yaralının olmadığı kazadan sonra adliye personeli odaya giriş ve çıkışları kapattı.

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MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda. Muhtemel risklere karşı dikkatli olmanızı önemle hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

ALT GEÇİDİ SU BASTI

Ankara’da etkili olan sağanak sonrası Kazım Karabekir Caddesi alt geçidini su bastı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara sağanak
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