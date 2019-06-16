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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 03:55 | Son Güncelleme

Başkent’te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Ankara'da, akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçları ile yollarda olan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde vidanjörler ile biriken suları tahliye ve tıkanan kanalizasyonları açmak için çalışma başlattı.

YÖN TABELASINA ÇARPRI

Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yollardan biri de Çetin Emeç Bulvarı’ydı. Bulvar üzerinde Balgat istikametinde giden 20 YD 995 plakalı kamyon, kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda ağır hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. (İHA)

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Ankara sağanak yağış

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