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Ankara'da sağanak! Yollar suyla doldu, iş yerlerini su bastı, trafik durma noktasına geldi

07.06.2024 20:22
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar ilerlerken zorlandı.

Ankara'da sağanak! Yollar suyla doldu, iş yerlerini su bastı, trafik durma noktasına geldi

Başkent'te dün gece etkili olan sağanak, bugün öğle saatlerinin ardından yeniden başladı. Kent genelinde yaşanan gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollar suyla doldu, sürücüler güçlükle ilerledi. Beşevler Meydanı'nda biriken sel suları, iş yerlerini bastı.

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Esnaf kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerindeki altgeçitlerin suyla dolması sonucu trafik durma noktasına geldi. Çubuk Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

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Kazan ilçesinde de Ankara- İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, su basan yerlerde çalışma yaptı. Ankara genelinde yağışların yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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