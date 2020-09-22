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Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Ankara Valiliği inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 08:46 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, Keçiören'deki hastanede yaşanan sağlıkçılara yönelik saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den peş peşe açıklamalar geldi.

Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Ankara Valiliği inceleme başlattı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olayın görüntüleri gündem yarattı.

BAKAN KOCA: DEVLET GEÇİT VERMEYECEK

Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bir açıklamada Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Vali Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesinde bir berberde meydana geldi. Tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntülerde, meslektaşlarının A.Ö.’nün yakınları tarafından saldırıya uğramamak için kendilerini bir bölüme kapatarak sedye ile korumaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: DHA

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