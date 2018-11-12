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Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Ankara'da dev operasyon! Sahte engelli raporu alarak 73 kişiyi emekli eden 2 ayrı suç şebekesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Devleti 2 milyon 500 bin TL zarara uğrattığı tespit edilen 1'i doktor, 8'i hastane personeli 27 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün, sahte engelli raporu ile emekli ettikleri kişilerden 2 bin ile 9 bin TL arasında para aldığı belirtildi.

Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı kamu hastanelerinden sahte engelli raporu aldığı belirlenen 2 ayrı suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu, örgüt liderleri M.G. ve Ş.B.'nin şüphelileri önce vergi indiriminden faydalandırdıkları daha sonra da kanunsuz şekilde emekli ettikleri tespit edildi.

SAHTE RAPORLA EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE 'JOKER' ADINI VERDİLER

Örgütlerin, bu işlemler için doktorların e-devlet şifresini bilen personeller ile irtibat kurduğu, örgüt tarafından 'joker' olarak tabir edilen hasta ve engelli olmayan şüphelilerin yerine gerçek hastaların tahlillerinin şüphelilere verildiği belirlendi. Örgütlerin bu şekilde engelli raporu alarak 'joker' adını verdiklerini şüphelileri emekli ettikleri ve bu işlem için şüphelilerden 2 bin ile 9 bin TL arasında ücret aldığı belirlendi.

73 KİŞİYİ EMEKLİ ETTİLER

2 örgütün bu şekilde 73 kişiye sahte engelli raporu alarak emekli ettiği ve devleti bu yolla yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi. Bunun üzerine 2 örgüte operasyon düzenleyen polis ekipleri, örgüt liderleri M.G., A.Ö., F.Y., Ş.B. ve B.Y. ile sahte rapor verdiği belirlenen doktor A.K. ve 8 hastane çalışanının da arasında bulunduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara emeklilik operasyon

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ŞİMDİ BU KİŞİLERİN MAL VARLIĞINA EL KONULUP HAZİNEYE AKTARILMAZSA ADALET YERİNE BULMUŞ OLMAYACAK.
devleti görevini kötüye kullan zarara sok. cezaevine gir kış günü sıcacık corbayı iç. yine devlete zarar ver.. dışarıda dursa zarar içeri girse zarar.
HELE ŞÜKÜR DEVLETİN POLİSLERİ SİHİRLİ FETO DEĞNEĞİ İLE UĞRAŞMYI BIRAKTILAR ASLİ GÖREVLERİNE DÖNDÜLER ARTIK TÜRKİYEDE......YAHU ADAMLAR 500 BÜYÜK CİA AJANI FETO ÜYELERİNİ TUTMADILAR, 400 BİN VATAN EVLADINI DEPELEDİLER 2.5 YILDIR....YANİ KULLANILMIŞ OLDULAR BİRİLERİ TARAFINDAN YİNE....DEVLETİN KURUŞUNA TECAVÜZ EDENE GEREĞİNİ YAPMALARI ÇOK İYİ ŞU AN....NOKTA.
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