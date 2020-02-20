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  4. Ankara'da sahte içki operasyonu: Binlerce litre alkol ele geçirildi

Ankara'da sahte içki operasyonu: Binlerce litre alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 07:36 | Son Güncelleme

Ankara'nın Sincan ilçesinde sahte içki yapımında kullanmak için üretilen 4 bin litre etil alkol ve bin litre metil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da sahte içki operasyonu: Binlerce litre alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesindeki bir depoda sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu depoya düzenlenen baskında 4 bin litre etil ve bin litre metil alkol ele geçiren ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

Depoda yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerin kurdukları düzenekler vasıtasıyla metil alkolü damıtarak etil alkole çevirdikleri tespit edilirken, sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

(AA)

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Ankara sahte içki

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