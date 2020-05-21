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  4. Ankara'da 'sarı alarm!' Valilik paylaştı

Ankara'da 'sarı alarm!' Valilik paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği fırtına uyarısı yaparak 'sarı alarm' koduyla dikkatli olunmasını istedi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 10-15 derece düşecek.

Ankara'da 'sarı alarm!' Valilik paylaştı

Ankara Valiliği, meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan açıklamada öğle saatleri itibarıyla kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmesine karşılık uyarıda bulundu. Valiliğin Twitter hesabından ‘sarı alarm’ koduyla paylaşılan duyuruda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı Ankaralıların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteroroloji verilerine göre geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının yerini Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası alıyor. Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde 10-15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörüsü yapıldı.

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