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Ankara'da şaşırtan yer altı şehri: İçine girmeye çalışan definecilerle 'yaralanmalı olaylar' yaşanmış!

27.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Karalar köyünde milattan önce 200’lü yıllarda Batı Anadolu’da yaşayan Galatların barınma ve korunmak için inşa ettiği yer altı şehri “Asarkaya Antik Kenti” ilgi çekiyor. Asarkaya Antik Kenti, hem meraklıların hem de definecilerin ilgi odağı haline gelirken, Mehmet Ali Işık definecileri bölgeden uzak tutmak için kenti 25 senedir koruyor. Işık, söz konusu yer altı şehrinin içine girmeye çalışan definecilerle yaralanmalı olaylar yaşadıklarını söyledi.

Ankara'da şaşırtan yer altı şehri: İçine girmeye çalışan definecilerle 'yaralanmalı olaylar' yaşanmış!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Karalar köyü, son dönemde hiç olmadığı kadar ilgi çekiyor. Köyü ilgi odağı haline getiren ise köyün altındaki yer altı şehri oldu. Milattan önce 200’lü yıllarda Batı Anadolu’da yaşayan Galatların barınma ve korunmak için inşa ettiği yer altı şehri “Asarkaya Antik Kenti” hem meraklıların hem de definecilerin ilgi odağı haline geldi.

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MERDİVENLER GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Söz konusu antik kentin korunması için inşa edilen surların kalıntıları ilk günkü gibi sağlamlığını koruyor. Yerin altındaki kentin giriş kapısı olan kapı ise bir mağarayı andırıyor. 2 bin yıl önce yaşayan insanların dağın içini oyarak merdivenler yapması ise görenleri hayrete düşürüyor.

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KENTİ 25 SENEDİR HERKESTEN KORUYOR

Definecileri bölgeden uzak tutmak için kenti 25 senedir herkesten koruyan Mehmet Ali Işık, yer altı şehrini anlattı. Işık, 1977 yılından itibaren Asarkaya Antik Kenti'ni korumaya başladığını söyledi. Söz konusu yer altı şehrinin içine girmeye çalışan definecilerle yaralanmalı olaylar yaşadıklarını kaydeden Işık, "Define kaçakçıları burayı harap etti. Buradaki mermerleri altından bir şey çıkacak mı diye parçalıyorlar. Buraların korunması gerekiyor. Daha önce burası temizdi. Ben gece ve gündüz devamlı olarak bekliyordum. Buraya müzeden gelen arkadaşlar Galatlar’dan kalma olduğunu söylediler. Burası kaleydi ve kaçakçılar söke söke bu hale getirmişler” dedi.

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"“BURALAR ÖNCE TEMİZLENSİN VE SONRA DA TEL ÖRGÜYLE ÇEVRİLSİN"

Üstüne bastığı toprağın eskiden kale olduğunu belirten Işık, söz konusu yerleşim yerinde daha önce su kuyuları olduğunu fakat kuyuların da kuruduğunu ifade ederek, “Buralar önce temizlensin ve sonra da tel örgüyle çevrilsin. Bakım istiyorum buraya. Buraya her hafta gezmeye geliyor insanlar. Arkadaki mermeri kırmışlar. Sanki içinde altın var. Burası tarihi bir yer” diye konuştu.

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(İHA)

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Ankara kahramankazan

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