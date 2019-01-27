Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Görenler hemen polisi aradı

Olay, saat 01.00 sıralarında Mamak ilçesi Tepecik Mahallesinde yaşandı. Kayaş Caddesi üzerinde ilerleyen plakası belirlenemeyen Metehan E. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun solundaki Hatip Çayına düştü.
Derenin içinde ters dönen otomobilin sürücüsü kabin içinde sıkıştı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
İtfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü araçtan kurtardı. Yarı baygın olan sürücü tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. (DHA/AA)
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