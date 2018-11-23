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Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Traktöre ters binip trafiğe çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 04:07 | Son Güncelleme

Ankara’da ters oturduğu traktörü şehirler arası yolda geri geri kullanan yaşlı adamın tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Traktörün, yoldan geçen bir TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulması da görüntüde yer aldı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde gündüz saatlerinde kaydedilen görüntüye, geri geri yol alan bir traktör üzerindeki yaşlı adam yansıdı. Ankara-Aksaray karayolunda Şereflikoçhisar Sanayi Sitesi istikametinde seyreden traktör üzerindeki yaşlı adamın, yön tekerleri arkada kalan aracı kontrol etmekte güçlük çektiği görüldü.

TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Emniyet şeridinde zikzaklar çizerek ilerlerken başka bir araçta seyir halinde olan vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalanan traktörün, yoldan geçen bir TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulması da görüntüde yer aldı. İHA'nın haberine göre; aynaları olmayan traktörle adeta ölüm yolculuğu yapan yaşlı adam, daha sonra sanayi sitesine ayrılan yoldan sağa dönerek gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara traktör

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