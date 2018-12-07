HABER

Ankara'da seçimi kim, hangi parti kazanır? Mansur Yavaş mı Mehmet Özhaseki mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 07.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Yerel seçimde Ankara adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday gösterileceği henüz netleşmedi. AK Parti'nin Ankara için Mehmet Özhaseki'yi aday göstermesinin ardından, gazeteci Saygı Öztürk, Mansur Yavaş'ın 'ortak aday' olması halinde seçimi açık ara kazanacağını iddia etti.

Ankara'da seçimi kim, hangi parti kazanır? Mansur Yavaş mı Mehmet Özhaseki mi?

Yerel seçim için ittifak yapma kararı alan CHP ve İYİ Parti'de aday belirleme süreci devam ediyor. Özellikle İstanbul ve Ankara adayları için yoğun temaslar sürerken, dün Ankara için ismi geçen Mansur Yavaş'la ilgili gelişmeler başkenti hareketlendirdi.

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'nin 'adayımız ol' teklifini reddettiği iddiası ortaya atılırken, Yavaş jet hızıyla çıkan haberleri yalanladı. Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'ittifakı önleyemeyeceksiniz' ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşanırken, Yavaş'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiği ve ikilinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği belirtildi.

CHP MUTLAKA ADAY GÖSTERECEK

Başkent kulislerinde 'Mansur Yavaş' hareketliliği sürerken, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Akşener, CHP adaylarıyla ne görüşüyor?" başlıklı yazısında CHP'nin Ankara'da mutlaka aday çıkaracağını yazdı.

'İYİ PARTİ DESTEK VERECEK. HAZIRLIKLAR TAMAM'

"CHP'nin aday çıkarması halinde, İYİ Parti destek verecek. Bütün hazırlıklar, Ankara'nın AKP'den alınması üzerine kurulmuş vaziyette." diyen Öztürk, 'ortak aday' seçeneğine dikkat çekti.

'MEHMET ÖZHASEKİ'YE KARŞI AÇIK ARA KAZANIR'

Yavaş'ın 'ortak aday' olması halinde Ankara'yı açık ara seçimi kazanacağını iddia eden Öztürk şu ifadelere yer verdi;

Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in elinde bulunan kamuoyu yoklaması, hangi partiden aday olduğu belirtilmeden Mansur Yavaş'ın ittifakın adayı olarak seçime girmesi halinde, AKP'nin adayı Mehmet Özhaseki'ye karşı açık ara seçimi kazanabileceğini ortaya koyuyor.

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
'CHP Ankara'da, İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayacak''CHP Ankara'da, İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayacak'
İmamoğlu'ndan flaş hamle! Bu sabah harekete geçtiİmamoğlu'ndan flaş hamle! Bu sabah harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 seçim sonuçları Mehmet Özhaseki İYİ parti ak parti CHP Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Kütüğe bastığını sandı ama... Korkunç anlar

Kütüğe bastığını sandı ama... Korkunç anlar

İlginizi Çekebilir

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
chpkk ve !y! el ele 3 lü kolaisyon ALIR ankarayı ..
MHP ve Akparti ortak aday cıkartırsa kimse alamaz ankarayı. Kusura bakmayın ama gerçek bu. Matematik bunu söylüyor
o senin istediğin kazanamassa sözün eri isen gazereciliği bırak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Erzurum ve Denizli'de aday göstermeyecek!

İki ilde gösterdiği adayları geri çekti!

Flaş iddia: CHP Ankara'da, İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayacak!

'CHP Ankara'da, İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayacak'

CHP İstanbul adayı olacağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'ndan flaş hamle

İmamoğlu'ndan flaş hamle! Bu sabah harekete geçti

Yerel seçimler öncesinde AK Parti'de dikkat çeken isim: Adil Aşırım

Seçim öncesinde çok konuşulacak bilgi! AK Parti aday gösterdi...

AK Parti toplanıyor! Binali Yıldırım istifa edecek

AK Parti toplanıyor! Binali Yıldırım istifa edecek

CHP belediye başkan adayları (CHP aday listesi)

CHP'de adaylar açıklandı! İşte açıklanan ilk isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.