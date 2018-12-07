Ankara'da seçimi kim, hangi parti kazanır? Mansur Yavaş mı Mehmet Özhaseki mi?

Yerel seçim için ittifak yapma kararı alan CHP ve İYİ Parti'de aday belirleme süreci devam ediyor. Özellikle İstanbul ve Ankara adayları için yoğun temaslar sürerken, dün Ankara için ismi geçen Mansur Yavaş'la ilgili gelişmeler başkenti hareketlendirdi.

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'nin 'adayımız ol' teklifini reddettiği iddiası ortaya atılırken, Yavaş jet hızıyla çıkan haberleri yalanladı. Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'ittifakı önleyemeyeceksiniz' ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşanırken, Yavaş'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiği ve ikilinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği belirtildi.

CHP MUTLAKA ADAY GÖSTERECEK

Başkent kulislerinde 'Mansur Yavaş' hareketliliği sürerken, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Akşener, CHP adaylarıyla ne görüşüyor?" başlıklı yazısında CHP'nin Ankara'da mutlaka aday çıkaracağını yazdı.

'İYİ PARTİ DESTEK VERECEK. HAZIRLIKLAR TAMAM'

"CHP'nin aday çıkarması halinde, İYİ Parti destek verecek. Bütün hazırlıklar, Ankara'nın AKP'den alınması üzerine kurulmuş vaziyette." diyen Öztürk, 'ortak aday' seçeneğine dikkat çekti.