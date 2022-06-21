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  4. Ankara'da sevgili dehşeti! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı, gören polise haber verdi

Ankara'da sevgili dehşeti! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı, gören polise haber verdi

21.06.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da çekilen bir görüntü gündem yarattı. Otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde tartışan sevgililerin tartışması kavgaya dönüştü. H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Z.D.'nin boğazını sıkan H.K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla polis olay yerine gelirken, genç kadının sevgilisinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Ankara'da sevgili dehşeti! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı, gören polise haber verdi

Ankara'daki korkunç olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi 2185'inci Cadde üzerinde meydana geldi. H.K. ile kız arkadaşı Z.D., otomobille geldikleri cadde üzerinde araçlarından inerek konuşmaya başladı.

GENÇ KADININ BOĞAZINI SIKTI

Kısa süre sonra çıkan tartışmada, H.K., Z.D.'nin boğazını sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü.

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Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

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ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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(DHA)

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kadına şiddet Ankara
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