Ankara'da sıcak saatler! Altılı Masa toplantısına gidecek mi? Meral Akşener'den dikkat çeken yanıt

Türkiye'de seçimler öncesinde siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarıyla yeniden şekillendi. Akşener'in Altılı Masa ve cumhurbaşkanı adayı çıkışı sonrası siyaset kulislerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Akşener'in toplantıda saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşen liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.
Akşener, belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katırılım" yanıtın verdiği öğrenildi.