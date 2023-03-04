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  4. Ankara'da sıcak saatler! Altılı Masa toplantısına gidecek mi? Meral Akşener'den dikkat çeken yanıt

Ankara'da sıcak saatler! Altılı Masa toplantısına gidecek mi? Meral Akşener'den dikkat çeken yanıt

04.03.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Altılı Masa'dan kalkmış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını istemediklerini belirtmişti. Akşener, partisinde belediye başkanları ile buluşmasında 'Pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına katılacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ankara'da sıcak saatler! Altılı Masa toplantısına gidecek mi? Meral Akşener'den dikkat çeken yanıt

Türkiye'de seçimler öncesinde siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarıyla yeniden şekillendi. Akşener'in Altılı Masa ve cumhurbaşkanı adayı çıkışı sonrası siyaset kulislerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Akşener'in toplantıda saat 17:00'de 5 lider arasında gerçekleşen liderler buluşmasına davet edilmediğini söylediği öğrenildi.

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Akşener, belediye başkanları ile görüşmesinde pazartesi günkü Altılı Masa toplantısına dair soruya ise, "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse toplantıya katırılım" yanıtın verdiği öğrenildi.

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