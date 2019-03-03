HABER

Ankara'da silah sesleri! Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 05:59 | Son Güncelleme

Başkent’te bir kıraathaneye gece geç saatlerde pompalı tüfekle ateş açıldı. Kahvehaneyi kurşunlayan şahıslar, otomobilleri ile kaçtı.

Ankara'da silah sesleri! Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular!

Olay, saat 01.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karahöyük Caddesinde bulunan bir apartmanın giriş katında Kazım K.’nın (36) sahibi olduğu kahvehane önüne, plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile gelen şahıslar pompalı tüfekle kıraathaneye ateş açtı.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Tüfekten çıkan saçmalar dükkanın camlarına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kahvehaneyi kurşunlayan şahıslar, otomobilleri ile kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de olaya ilişkin çalışma yaptı.
Polis, silahlı saldırıya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Yerden yere vurdu: O kadar para harcadık uçağımızı indiremiyoruzYerden yere vurdu: O kadar para harcadık uçağımızı indiremiyoruz
TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump yerden yere vurdu: Işıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz

Yerden yere vurdu: O kadar para harcadık uçağımızı indiremiyoruz

Kontrolden çıkan araç TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!

TIR'a ok gibi saklandı: Yaralılar var!

Bursa'da pompalı dehşeti! Kuzenlerine kurşun yağdırdı!

Pompalı dehşeti! Dükkanın önünü kan gölüne çevirdi!

Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!

Her şey bir anda yaşandı! Otobüs durağını paramparça etti!

Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.