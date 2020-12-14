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Ankara'da silahlı banka soygunu girişimi: 1 yaralı

14.12.2020 12:35 | Son Güncelleme:
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Ankara'da silahlı banka soygunu girişimi: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Ankara'da elinde silahla girdiği banka şubesini soymaya kalkan M.A., güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Müdahale sırasında banka müşterisi C.S.Ç. (66) yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Etimesgut ilçesindeki Eryaman Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Banka açıldıktan hemen sonra elinde tabanca ile içeriye giren M.A., elindeki çantayı gişedeki memurların önüne attı.

ELİNDEKİ SİLAH ATEŞ ALDI

Memurlardan kasadaki parayı çantaya koymalarını isteyen M.A.'ya, şubeden çıkarken banka güvenlik görevlisi ile bir vatandaş müdahale etti. Bu sırada M.A.'nın elindeki silah ateş aldı.

AĞIR YARALANDI

Banka müşterilerinden C.S.Ç, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Etkisiz hale getirilen M.A., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan C.S.Ç., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan C.S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir" denildi.

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(DHA)

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