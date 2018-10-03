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Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

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Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı çatışma kavga

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
önemli değil kader mahkumlarıiçin yancı bahçeli affıyla tekrar sokak çatışmalarına girerler sonra tahliye aha hahah ha
ülke teksasa döndü herkes birbirini kırıp geçiriyor yazık ya
@stibit, Zaten bütün plan bu.
mafyamatikler hangi çıkar için birbirine girdi acaba
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