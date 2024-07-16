Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Edinilen bilgiye göre, dün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak'ta 21 yaşındaki Ulaş Birliker, husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Sağlık ekiplerince Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Birliker, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı E.K. ile C.Y'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bugün ise kalabalık grup tarafından mahalledeki bazı iş yerleri saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, ilçe emniyet müdürlüğü, polis özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce mahalleye giriş çıkışlar kapatılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışmada bugün de K.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (Kaynak: AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır