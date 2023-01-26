Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmüştü! İmamoğlu'ndan Sinan Ateş adımı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 27 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili gözaltı ve tutuklamalar olurken cinayet siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Geçen hafta sonu Kastamonu ve Karabük’ü ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yarın Sinan Ateş'in evini ziyaret edeceği belirtildi.

"İMAMOĞLU TAZİYEDE BULUNACAK"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, konuyla ilgili şunları ifade etti:

"İmamoğlu, ilk olarak 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın mezarını ziyaret edecek. Ardından İBB’nin desteğiyle kurulan Gemlik Belediyesi Tarım Laboratuarı’nın açılışını yapacak. Bursa Kapalı Çarşısı’nı gezecek olan İmamoğlu, CHP’li Nilüfer ve Mudanya belediyelerine misafir olacak.

Ardından suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi’daki baba evine giderek, taziyede bulunacak."

