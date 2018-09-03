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Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Ankara'da sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir şahıs, evine ateşe verdikten sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine ateş açtı. Çok sayıda PÖH ekibi sokağa intikal ederken, saldırgan Yunus ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir şahıs, evini ateşe verdikten sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerine çok sayıda Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi sevk edilirken, bir itfaiye erini silahın kabzasıyla yaralayan saldırgan uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

İTFAİYE ERLERİNİ SİLAHLA KOVALADI

Edinilen bilgiye göre, Başçavuş Sokak'ta ikamet eden B.G.Y. iddiaya göre biranda sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi. Evden çıkan dumanları gören mahalleli durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler yangına müdahale etmek isterken silahlı olan B.G Y. ile karşılaştı. B.G.Y., itfaiye erlerini ‘Yangına müdahale etmeyin’ diyerek sokakta silahla kovalamaya başladı. Dengesini kaybeden bir itfaiye eri yere düşünce B.G.Y.’nin saldırısına uğradı. B.G.Y., yere düşen eri silahın dipçiğiyle kafasından yaralayarak eve kaçtı.

YUNUS EKİPLERİ İKNA EDİP GÖZALTINA ALDI

İtfaiye erleri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri de B.G.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı. Ekipler sokakta güvenlik önlemleri alarak, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Saldırgan balkona çıkıp etrafa ateş etmeye devam ederken, sokağın tüm giriş çıkışları ekipler tarafından kapatılarak olay Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerine bildirildi. Çok sayıda PÖH ekibi sokağa intikal ederken, saldırgan Yunus ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN KENDİSİNİ YARALADI

Vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan B.G.Y., olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde Numune Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yanan ev ise şahıs gözaltına alındıktan sonra itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Bir itfaiye erini silahın kabzasıyla yaraladı, polise ateş açtı

Olayı gören bir vatandaş, “Ben dumanları gördüm ve buraya doğru yürüdüm. O sırada bir adamın itfaiye ekiplerini sokakta silahla kovaladığını gördüm. Saldırgan, bir itfaiye erini sokağın köşesinde silahın kabzasıyla yaraladı. Daha sonra eve kaçtı. Polis ekiplerine de ateş açtı” dedi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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