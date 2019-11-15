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Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

Siyanürlü ölümlerin artış göstermesi sonrasında Ankara teyakkuza geçti. İlgili kurumların gelecek hafta konuyla ilgili kritik bir toplantı yapması bekleniyor.

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Son aylarda siyanürlü intihar vakalarının artış göstermesi sonrasında Başkent alarma geçti. Siyanür vakalarındaki bu artış ilgili kurumların bir araya gelerek önlem alınması yönündeki çalışmalara ağırlık verilmesi neden oldu.

4 BAKANLIK VE İKİ KURUM UZMANLARI BİR ARAYA GELECEK

Gelecek hafta Tarım, Ticaret, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu uzmanları ile bir araya gelerek toplantı düzenleyecek. Toplantı tarihi netleşmezken, ilk kez bu kapsamda geniş bir katılım olması öngörülüyor.

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Toplantıda siyanürle intihar ve cinayet vakaları üzerinde derin çapta araştırmaların yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, siyanür maddesinin nasıl temin edildiği, nasıl engellenebileceği gibi konular üzerinde durulması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Siyanür siyanürlü ölümler

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
siyanür vergisi mi yükselecek acaba?
siyanürler öleni bile almaya maskeyle gidiyorlar....peki kaz dağlarındaki hayvanları ahı sizi tutmayacakmı...sözde müslüman özde gavurlar topluluğu
Niye daha önce hareketsiz mi bekliyorlardı???????
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