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  4. Ankara'da şok baskın! Koronavirüs yasaklarını depoyu pavyona çevirerek deldiler

Ankara'da şok baskın! Koronavirüs yasaklarını depoyu pavyona çevirerek deldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 23:09 | Son Güncelleme

Ankara'da, polis ekiplerince pavyona çevrilen depoya yapılan baskında, içerideki 14 kişiye toplam 60 bin TL ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarının kapanmasının ardından Yenimahalle ilçesi Ostim OSB'de çadır üreticisi deposunun, geceleri pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adresteki depoya operasyon düzenledi. Operasyonda birçok kişi eğlenirken yakalandı. Depodaki kadınların, Ulus'ta yer alan bir eğlence mekanında çalıştıkları ve gecelik 750 TL karşılığında depoya getirildiği belirlendi.

Depo sahibi hakkında, Türk Ceza Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatan polis ekipleri, eğlenceye gelen 14 kişiye de toplam 60 bin TL ceza kesti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara depo pavyon baskın

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