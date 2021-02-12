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Ankara'da şok eden olay! Kaldırımda beklerken silahlı saldırıda öldü, dehşet anları kamerada

12.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Ankara'da şok eden olay! Kaldırımda beklerken silahlı saldırıda öldü, dehşet anları kamerada

Ankara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, sokakta akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik silahlı saldırısında kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya (36) isabet etti. Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda iki saldırgan yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçen 5 Şubat sabahı 07.30 sıralarında Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1898'inci Sokak'ta meydana geldi. Soner K. ve Ahmet K, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan akrabaları Muhittin Kalaycı'nın evinin bulunduğu sokağa plakasız motosikletle geldi. Başlarında kask bulunan Soner K. ve Ahmet K, Muhittin Kalaycı'ya evden çıktığı sırada tabanca ile ateş etmeye başladı. Muhittin Kalaycı, dizine isabet eden kurşunla yaralanırken, kurşunlardan biri de olayla ilgilisi bulunmayan ve işe gitmek için kaldırımda arkadaşını bekleyen 1 çocuk babası İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Kasık bölgesine gelen kurşunla ağır yaralanan Daşcı ile Kalaycı, çevredekiler tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daşcı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken Muhittin Kalaycı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüde, motosikletle sokağa gelen saldırganların ateş etmesinin ardından seken kurşunlardan birisinin İbrahim Daşcı'ya isabet ettiği ve Daşcı'nın yere yığıldığı görüldü. Yaklaşık 682 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı güzergahta çalışma yaptı. Motosiklet, Altıağaç Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Soner K. ile Ahmet K, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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'OLAYLA ALAKASI YOKMUŞ'

Olayda, park halindeki otomobiline 2 kurşun isabet eden Ziya Uslanmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Eşim silah seslerine uyanmış. Yaklaşık 4 el silah sesi gelmiş. Benim arabama da 2 kurşun isabet etmiş. Alacak-verecek davasından dolayı olmuş. Hayatını kaybeden vatandaşın olayla alakası yokmuş. İşe gitmek için burada arkadaşını bekliyormuş. O sırada yaşanan olayda kurşun ona isabet etmiş" diye konuştu.

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(DHA)

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