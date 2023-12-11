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Ankara'da sokak köpeği götürülürken gerginlik! Mansur Yavaş'a isyan etti: "Oy yok sana bizden"

11.12.2023 12:43 | Son Güncelleme:
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İki çocuğun üst üste iki gün başıboş sokak köpeklerince saldırıya uğramasının ardından Türkiye meseleyi bir kez daha hararetle tartışmaya başladı. Bu sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir sokak köpeğini toplarken gerginlik yaşandı. Ekiplerin yanına gelip tepki gösteren vatandaşlardan biri en son Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a isyan etti.

Önce Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, ardından Rize'de 12 yaşındaki E. B. sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Sık sık yaşanan saldırılar son ikisi eklenince başıboş sokak köpekleri meselesi birden tüm Türkiye'de konuşulmaya başladı.

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SİYASİLERİN GÜNDEMİ: SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ

Konu siyasetin de gündemine taşındı. BBP lideri Mustafa Destici, çözüm önerisi olarak Atatürk'ün onayıyla yayımlanan 1932 tarihli genelgeyi anımsattı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise hayvanseverlere sorumluluk almaları gerektiğini belirterek "Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz. Kısırlaştırmalara devam edeceğiz; ama bir yandan da mutlaka sokaktakileri barınaklara alıp orada misafir edeceğiz" demişti.

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ANKARA'DA SOKAK KÖPEĞİNİN GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLARDA GERGİNLİK

Son olarak sosyal medyada yayılan bir videoda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küpeli bir köpeği götürmeye çalıştığı görüldü. Ekiplerin yanına gelen kadınlardan biri "Pardon nereye götürüyorsunuz bu küpeli hayvanları? Usulsüz şekilde yakalama yapıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

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MANSUR YAVAŞ'A İSYAN ETTİ

Belediye personelinin "Geri getireceğiz" demesi üzerine kadın "Nereye götürüyorsunuz?" diye sormaya devam etti. Personel "rehabilitasyon" diye yanıt verdi.

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Gerginliğin arttığı anlarda kadın "Mansur Yavaş sana oy yok bizden" diye bağırdı.

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