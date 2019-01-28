HABER

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Ankara'da gece saatlerinde takip ettiği genç kızın boynuna elindeki çakmağı bıçak gibi dayayarak cep telefonunu gasbeden zanlı, polis ekiplerince yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Mazi Sokağı'nda gece saatlerinde iş yerinden dönen R.Y.'yi takibe alan Müjdat K., karanlıktan istifade ederek elindeki çakmağı bıçak gibi R.Y.'nin boynuna dayadı. Zanlı, darbettiği ve yere düşürdüğü genç kıza ait cep telefonunu alıp kaçtı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan saldırı nedeniyle şoka giren genç kız, bir süre olay yerinde ağlayarak yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla kendine gelen R.Y., cep telefonunun gasbedildiğini ve darbedildiğini polise bildirdi.

Olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra gaspçı Müjdat K.'nin kimliğini belirledi. Gözaltına alınana zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

--13205372

--13205370

--13205366

Kaynak: AA

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir olduMersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu
Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara gasp

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adresi bildiğim için söylüyorum ; Emin olun Çok ucuz Kurtulmuş. Geçmiş olsun.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İzmir'de okul kantinindeki semaver faciasında karar çıktı! Okul müdürü ve kantin işletmecilerine şok

Okul kantinindeki skandalla ilgili flaş gelişme! 10 litre...

Şişli'de özel halk otobüsünde hırsızlık: Ayakkabıma kadar çıkardım!

Polis otobüsü durdurdu, herkesi didik didik aradı!

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.