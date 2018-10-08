Ankara'da şoke eden anlar! Belediye başkanının koltuğuna oturunca salondan atıldı

Ankara'da sarıklı cübbeli bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışanlara verilen seminer salonunda belediye başkanının koltuğu oturunca salondan zorla çıkarıldı.
Aynı kişinin Güvenpark'ta da 'Benim Allah'ım var' diyerek havuza girdiğine ilişkin görüntüler paylaşılırken, bir süre önce ise Ulus'taki pavyon ve tavernalara giderek 'uyarılarda' bulunduğu da öne sürüldü.
Sosyal medyada Ankaradasondakika hesabından paylaşılan görüntülerde söz konusunu sarıklı cübbeli bu vatandaşın etrafına, “Siz şeytansınız” dediği ileri sürüldü.
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