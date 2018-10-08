HABER

Ankara'da şoke eden anlar! Belediye başkanının koltuğuna oturunca salondan atıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına verdiği seminer salonunda belediye başkanının koltuğuna oturan sarıklı cübbeli bir vatandaş salondan zorla çıkarıldı. Aynı kişinin daha önce de Ankara'daki pavyonlara giderek 'uyarılarda' bulunduğu iddia edildi.

Ankara'da sarıklı cübbeli bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışanlara verilen seminer salonunda belediye başkanının koltuğu oturunca salondan zorla çıkarıldı.

Aynı kişinin Güvenpark'ta da 'Benim Allah'ım var' diyerek havuza girdiğine ilişkin görüntüler paylaşılırken, bir süre önce ise Ulus'taki pavyon ve tavernalara giderek 'uyarılarda' bulunduğu da öne sürüldü.

Sosyal medyada Ankaradasondakika hesabından paylaşılan görüntülerde söz konusunu sarıklı cübbeli bu vatandaşın etrafına, “Siz şeytansınız” dediği ileri sürüldü.

PARTNERTatlıların kralicesi Magnolia nasıl yapılır?Tatlıların kralicesi Magnolia nasıl yapılır?
Tatile gidip cinsiyet değiştirdi Tatile gidip cinsiyet değiştirdi
İşten çıkarıldı, dünyayı geziyor İşten çıkarıldı, dünyayı geziyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi seminer salonu pavyon belediye başkanı taverna

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşi doğanın acımasız yüzü

Vahşi doğanın acımasız yüzü

Tatile gidip cinsiyet değiştirdi

Tatile gidip cinsiyet değiştirdi

İşten çıkarıldı, dünyayı geziyor

İşten çıkarıldı, dünyayı geziyor

Üsküdar’da yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Üsküdar’da yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da düğünde bıçaklı sopalı kavga: 8 yaralı

Adana'da düğünde bıçaklı sopalı kavga: 8 yaralı

At arabasıyla gözaltına alındılar

At arabasıyla gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.