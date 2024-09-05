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  4. Ankara'da şoke eden olay! Piknik tüpü patladı, paniğe kapılan kadın balkondan atladı

Ankara'da şoke eden olay! Piknik tüpü patladı, paniğe kapılan kadın balkondan atladı

05.09.2024 20:12
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde piknik tüpü patlaması sonucu paniğe kapılan kadın, balkondan atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ağır yaralı kadının ilk müdahalesini yaparak, hastaneye kaldırdı.

Ankara'da şoke eden olay! Piknik tüpü patladı, paniğe kapılan kadın balkondan atladı

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu büyük bir panik yaşandı. Evde bulunan bir kadın, patlama sonrası paniğe kapılarak kendisini balkondan aşağıya attı.

AĞIR YARALANDI!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadının ilk müdahalesini yaparak, hastaneye kaldırdı. Piknik tüpünün patlaması esnasında çevrede büyük bir korku yaşanırken, polis ve itfaiye ekipleri incelemelere başladı.

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Yaralanan kadının durumu ciddiyetini korurken, yetkililer bu tür ev kazalarının önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara piknik tüpü sincan
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