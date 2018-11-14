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Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Ankara'da bir kuyumcu, kar maskeli ve silahla soygun girişiminde bulunan soyguncuyu tabancayla ateş ederek püskürttü. Soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanan Emin Bektemur, 'Adam poşeti önüme attı. Silahını çekerek doldurmak istedi' diyerek soygun girişimini anlattı.

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melisa Kuyumculuk isimli iş yerinin önüne gelen bir kişi, biranda kar maskesi takarak kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren soyguncu bir cebindeki poşeti çıkartarak kuyumcu sahibi Emin Bektemur’un önüne attı ve diğer cebinden de silahı çıkartarak dükkan sahibinden poşeti doldurmasını istedi. Biran şok geçiren dükkan sahibi soyguncuyla bir süre diyalog içerisine girdi. Soyguncuyu 4 el ateş ederek püskürttü

ÇEKMECEDEKİ SİLAHINI ALDI

Soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak yanındaki çalışanında yardımıyla çekmecedeki silahı alan Bektemur, silahın namlusunu soyguncuya doğrulttu. İkili arasında yaşanan bağrışma sonucu dükkan sahibi, çekmeceden çıkardığı silahı ateşledi. Neye uğradığını şaşıran soyguncu arkasına bakmadan kaçarken, dükkan sahibi Bektemur ise kaçan soyguncuyu kovalamaya başladı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

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YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan çevre esnafı ise durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, çevre güvenliği alarak dükkan içerisinde incelemelerde bulundu. Öte yandan dükkandan hızla kaçan soyguncunun yakalanması içinde çalışma başlatıldı.

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“ÇEKMEDEKİ SİLAHI ÇIKARTTIM VE 1 EL ATEŞ ETTİM”

Yaşadığı o anları anlatan dükkan sahibi Emin Bektemur, “Sabah 9 saatlerinde silahlı gasp olayına şahit olduk. Bir mağduriyet yaşadık. Adam poşeti önüme attı sonra silahı çekerek poşeti doldurmamı istedi. Ben poşeti doldurmadım ve onu biraz oyaladım. Daha sonra çekmecedeki silahı çıkarttım. Silahın emniyetini açarak ağzına mermiyi verdim. Bir el ateş ettim. Daha sonra kaçmaya başladı. Kaçarken sendelediğini gördüm ama onu vurdum mu, vurmadım mı bilmiyorum. Silahı çektiğimde ‘yapma vururum’ dedi. Mal canın yongasıdır. Öyle vurmayla olmuyor gerekirse bizde vuracağız yada vurulacağız. Tüm Ankara emniyeti sağ olsun seferber oldu. Şahıstan şikayetçi olduk ve inşallah kısa sürede yakalanacak” dedi.

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Ankara soygun kuyumcu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aptalca ya adam vursaydı, ya da sen öldğrseydin değer mi? çalışanın canını da tehlikeye atmışsın. hiç tebrik edemiycem. verilmiş sadakan varmış. yongalarına iyi bak...
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