Ankara'da soygun girişimi! Bunu hiç beklemiyordu

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melisa Kuyumculuk isimli iş yerinin önüne gelen bir kişi, biranda kar maskesi takarak kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren soyguncu bir cebindeki poşeti çıkartarak kuyumcu sahibi Emin Bektemur’un önüne attı ve diğer cebinden de silahı çıkartarak dükkan sahibinden poşeti doldurmasını istedi. Biran şok geçiren dükkan sahibi soyguncuyla bir süre diyalog içerisine girdi. Soyguncuyu 4 el ateş ederek püskürttü

ÇEKMECEDEKİ SİLAHINI ALDI

Soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak yanındaki çalışanında yardımıyla çekmecedeki silahı alan Bektemur, silahın namlusunu soyguncuya doğrulttu. İkili arasında yaşanan bağrışma sonucu dükkan sahibi, çekmeceden çıkardığı silahı ateşledi. Neye uğradığını şaşıran soyguncu arkasına bakmadan kaçarken, dükkan sahibi Bektemur ise kaçan soyguncuyu kovalamaya başladı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Silah seslerini duyan çevre esnafı ise durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, çevre güvenliği alarak dükkan içerisinde incelemelerde bulundu. Öte yandan dükkandan hızla kaçan soyguncunun yakalanması içinde çalışma başlatıldı.