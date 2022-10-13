Ankara'da su indirimi kriz yaratmıştı! Kahramanmaraş Belediye Meclisi'nde su indirimi teklifi AK Partililerin oylarıyla reddedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan oturumda alınan 'su ücretlerine yüzde 50 indirim' kararına tepki göstererek, "Mecliste alınan bu karar su indirimi kararı değil, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) iflas ettirilmesi kararıdır" açıklamasını yapmıştı.

YÜZDE 50 İNDİRİM TALEBİ

Ankara'daki kriz gündemden düşmemişken bir benzer olay da Kahramanmaraş Belediye Meclisi'nde yaşandı. CHP'li bir meclis üyesi, İYİ Parti ile birlikte su fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi talebinde bulundu.

Oturumda konuşan CHP meclis üyesi şu ifadeleri kullandı:

"Başkanım biz şimdi Kahramanmaraş'ın suyu çok yüksek içtiğini görüyoruz. Yüzde 50 indirim yapılmasını teklif ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti olarak biz imza attık, bunu oylamanızı istiyoruz. Vatandaşımızın suyu çok pahalı içtiği bir gerçektir. Biliyorsunuz Ankara'da da yüzde 50 indirim oldu. Biz Kahramanmaraşlı halkımızın da yüzde 50 indirim almasını istiyoruz. Gerekçemiz vatandaşa yardımcı olmak, vatandaş çok zor durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu yaptıysa Kahramanmaraşlı halkımızın da suyu ucuza içmesini istiyoruz. Oylamınızı istiyoruz."

TEKLİF REDDEDİLDİ

Meclis Başkanı'nın kararıyla yapılan oylama sonucunda teklif oy çokluğuyla reddedildi. Teklife AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri hayır oyu verdi.

