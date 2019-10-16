HABER

Ankara'da suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 06:55 | Son Güncelleme

Başkentte Mali Suçlar ekiplerince, tefecilik yöntemiyle zorla haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da suç örgütüne operasyon

Tefecilik yoluyla aylık yaklaşık 300 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 39 pos cihazı, çeşitli kişiler adına 58 banka kartı ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Ankara'da Mali Suçlar ekipleri tarafından, tefecilik yöntemiyle zorla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yöntemiyle zorla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik bir ay süren fiziki takip sonrası harekete geçti.

Suç örgütü üyelerine ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 39 pos cihazı, çeşitli kişiler adına 58 banka kartı ve çok sayıda doküman ele geçirdi.

Zanlıların zor kullanarak borçlu kişileri mağdur ettikleri, aylık 1,5 milyon liralık para akışını kontrol ettikleri ve bu yolla aylık yaklaşık 300 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldıKocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandıYaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Mali Suçlar

En Çok Okunan Haberler

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Kilis'te gece yarısı büyük trajedi! Hepsi aynı yerde can verdi!

Kilis'te gece yarısı büyük trajedi! Hepsi aynı yerde can verdi!

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Evin içerisine düzenek kurmuşlar! Polis operasyon düzenledi!

Evin içerisine düzenek kurmuşlar! Polis operasyon düzenledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

Polis memurunun dikkatsizliği pahalıya mal oldu! Hem kendini hem de bekçiyi vurdu!

Polis memuru hem kendini hem de bekçiyi vurdu!

Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet! Cesedini metrelerce sürükleyip sakladı!

Dehşete düşüren cinayet! Cesedini metrelerce sürükleyip...

Kilis'te büyük trajedi! Kuyuya düşen ineği kurtarmaya çalışırken can verdiler!

Kilis'te gece yarısı büyük trajedi! Hepsi aynı yerde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.