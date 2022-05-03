Ankara'da şüpheli kadın ölümü! Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay akşam saatlerinde Ankara Çukurambar Mahallesi’ndeki Budapeşte Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
Sultan Irmak'ın yaşadığı daireden gelen silah sesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis nezaretinde eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede ırmak'ın başına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Sultan Irmak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA-İHA)
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