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  4. Ankara'da şüpheli kadın ölümü! Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Ankara'da şüpheli kadın ölümü! Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

03.05.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir evden silah sesi geldiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Apartman dairesine gelen ekipler, Sultan Irmak isimli kadını başından silahla vurulmuş halde ölü buldu. Şüpheli ölümle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'da şüpheli kadın ölümü! Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay akşam saatlerinde Ankara Çukurambar Mahallesi’ndeki Budapeşte Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

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KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Sultan Irmak'ın yaşadığı daireden gelen silah sesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Polis nezaretinde eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede ırmak'ın başına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Sultan Irmak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA-İHA)

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Ankara
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