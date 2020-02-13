Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı! O anlar kamerada

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Ulaş A., arkasına sakladığı tabanca ile durağa girip, duvara bir el ateş etti. Taksi şoförlerinden Berkay Gedikoğlu, saldırganın üzerine atlayarak silahı almaya çalıştı. Yaşanan arbedede silah ateş aldı. Bacağından vurulan Gedikoğlu, hafif yaralanırken, Ulaş A. duraktan çıkarak uzaklaştı. Saldırgan, kaçarken bölgede devriye gezen bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Gedikoğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde Ulaş A.'nın elinde tabanca ile içeriye girmesi, duvara ateş açması ve yaşanan arbede yer aldı. Ulaş A.'nın, Gedikoğlu'nu yaraladıktan sonra diğer iki şoföre de silahı doğrulttuğu; ancak tabancanın ateş almadığı görüldü.

OKULDA MÜDÜR YARDIMCISINI YARALAMIŞ

Polis, durağın çevresinde inceleme yaparken, duvarı delen kurşunun, park halindeki taksiye isabet ettiği belirlendi. Öte yandan poliste sorgusu süren Ulaş A.'nın, 2014 yılında eğitim gördüğü ortaokulda görevli okul müdür yardımcısı H.Ö. ile tartıştığı ve tabanca ile ateş ederek yaraladığı öğrenildi.