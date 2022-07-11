Ankara'da taksi şoförüne dehşeti yaşattılar! Taksi bu halde bulundu... Her şeyi itiraf ettiler

Olay, dün Çankaya Yakupabdal Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y'nin kullandığı taksiye binen 2 kişi, yolda durdurdukları şoförü bıçakla yaraladıktan sonra aracı gasbetti. Bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekibi, A.Y.'yi yol kenarında yaralı halde buldu. E.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastanede tedaviye alınırken, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan aramada gasbedilen taksi yakılmış halde bulundu. Polis ve jandarmanın koordineli yürüttüğü soruşturma sonucunda, şüpheliler Baran Mert ve Batuhan Yavuz yakalandı. Tedavisi süren E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BİR TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ DAHA GASBETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan 2 şüpheli, aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bir taksi şoförünü daha gasbettiklerini itiraf etti. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Baran Mert ve Batuhan Yavuz, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

