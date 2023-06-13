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Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 740 sikke ele geçirildi

13.06.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Beypazarı'nda tarihi eser operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 bin 740 sikke ve çeşitli objelerin ele geçirildiği açıklandı.

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 740 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonuyla 2 bin 740 sikke ele geçirildiği belirtildi. Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 10 Haziran'da A.C, M.K, Y.U, C.D, A.F.K. ve C.G'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen iki operasyonda A.C, M.K, Y.U, C.D, A.F.K. ve C.G. gözaltına alındı.

Yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 2 bin 740 sikke, 212 çeşitli figürlerde obje, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Beypazarı tarihi eser

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