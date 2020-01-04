HABER
  4. Ankara'da tekerlekli sandalyeyi çalan kişi vicdan yapıp geri getirdi

Ankara'da tekerlekli sandalyeyi çalan kişi vicdan yapıp geri getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Ankara Mamak’ta bir hırsız, engelli bir Suriyeli göçmenin tekerlekli sandalyesini evinin önünde önce çaldı sonra vicdan yapıp sandalyeyi geri getirdi. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da tekerlekli sandalyeyi çalan kişi vicdan yapıp geri getirdi

Ankara'nın Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayında, bu sefer vicdan devreye girdi. Suriyeli M.A. isimli engelli bir göçmene ait olan tekerlekli sandalye, evinin önünde durduğu sırada S.M.A isimli hırsız tarafından çalındı. M.A tekerlekli sandalyesinin yerinde olmadığını görünce olayı polise bildirdi.

Yaşanan hırsızlık vakasını hemen ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri devraldı. Ekiplerce bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında hırsız tespit edildi. Ancak o sırada yeni bir gelişme yaşandı. Hırsız, polis tarafından arandığı esnada tekerlekli sandalyeyi çaldığı yere geri bıraktı. Polis yine de hırsızı yakalayarak sorguladı. Polis sorgusunda hırsız S.M.A.’nın, tekerlekli sandalyeyi satmak için çaldığını ancak pişman olup vicdan yaptığını ve bu sebeple geri getirmek istediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılırken daha sonra serbest bırakıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
10 kiloluk turp şaşırtıyor10 kiloluk turp şaşırtıyor
Ağrı’da yoğun kar yağışıAğrı’da yoğun kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Tekerlekli Sandalye hırsız

En Çok Okunan Haberler

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Hızı 105 km'ye çıkacak

Dikkat! 105 km hızla gelecek

Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

10 ilde düğmeye basıldı: 80 gözaltı!

PTT’ye gelen kargo paketindeki adres herkesi şaşırttı!

Yok böyle 'açık adres'

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.