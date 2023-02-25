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Ankara'da temel kazma çalışması sırasında hasar gören 2 bina boşaltıldı! "Garajın altı 3-4 metre kaymış"

25.02.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında hasar gören bitişikteki 2 bina, güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Boşaltılan apartmanın bir sakini, "Binada bir ses duyduk, garajda çökme olmuş. Alt tarafı 3-4 metre boyunca kaymış" diyerek yaşadıkları korku dolu olayı anlattı.

Ankara'da temel kazma çalışması sırasında hasar gören 2 bina boşaltıldı! "Garajın altı 3-4 metre kaymış"

Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 881. Sokak'ta inşaat için temel kazma çalışmaları yapılan alanın bitişiğindeki binaların saat 19.30 sıralarında sallanması üzerine, apartman sakinleri panikle dışarı çıktı. İnşaat çalışmaları nedeniyle binanın temel kısmında göçük olduğunu gören vatandaşlar, ekiplere haber verdi.

BİNALAR BOŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Temel kazı alanında göçüğün oluştuğu alana iş makinesiyle dolgu yapıldı. Hasar gören 2 bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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"GARAJIN ALTI 3-4 METRE KAYMIŞ"

Boşaltılan apartmanın sakini Akın Aygün, binanın önünde inşaat başladığından beri taş kırıldığını ve bu sürede evin sürekli sallandığını anlattı.

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Aygün, "Deprem mi oluyor psikolojisine giriyorduk çünkü ev sallanıyordu. En son artık annem, ben ve binanın diğer sakinleri sürekli uyardık 'Çok fazla yaklaşmayın.' diye. Bugün 19.30 saatlerinde bir anda binada bir ses duyduk. Balkona çıktım direkt. Garajda çökme oluşmuş. Garajın altı olduğu gibi, 3-4 metre boyunca kaymış. Ondan sonra biz de hemen indik." dedi.

Binaların boşaltılması nedeniyle herkesin dışarıda beklediğini söyleyen Aygün ve diğer apartman sakinleri, konuya ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini öne sürerek tepki gösterdi. (AA)

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