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Ankara'da temeli kayan apartman nedeniyle 15 bina tahliye edildi

10.04.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, inşaat çalışması nedeniyle temelinde kayma oluşan 8 katlı Bahar Apartmanı ve çevresindeki 14 bina, çökme riskine karşı evlerinden tahliye edildi.

Ankara'da temeli kayan apartman nedeniyle 15 bina tahliye edildi

Olay, Çankaya ilçesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi. Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

ÇATIRTI SESLERİ PANİK YAŞATTI

Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve Altay Sokak ile Mektep Sokak'ta bulunan 14 binayı tahliye etti. Evlerinden tahliye edilip, konaklayacak yer bulunmayan bazı vatandaşlar, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirildi.

Mahalle sakinlerinden Arif Demir, büyük iş makineleriyle hafriyat alınması sonucu, Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma olduğunu ve binanın uçuruma doğru kaymaya başladığını söyledi.

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Rıza Odabaşı ise "Binanın temelinde alttaki inşaat nedeniyle kazı yapıldı. Bir arkadaşım bize binanın bulunduğu sokakta asfaltta açılma olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ARSAM İSTEDİĞİM GİBİ KAZIMI YAPARIM'

Öte yandan, kayma olan bina sakinleri, inşaat çalışması başladığında müteahhit ile görüştüklerini, müteahhidin, 'Kendi arsam istediğim gibi kazımı yaparım' ifadesini kullandığını iddia etti.

(DHA)

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