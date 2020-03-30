HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da tepki çeken görüntü! Yolcular paylaştı

Ankara'da tepki çeken görüntü! Yolcular paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2020 15:30 | Son Güncelleme

Ankara'da şehir içi toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yolcu taşıma kuralının ihlal edilmesi vatandaşları isyan ettirdi. Tepki gösteren yolcular, bindikleri otobüsün görüntülerini kaydetti. Otobüsteki bazı kişilerin de, "Şu rezilliğe bak, ben bu otobüsü CİMER'e şikayet edeceğim" dediği görüldü.

Ankara'da tepki çeken görüntü! Yolcular paylaştı

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda sosyal mesafede oturulması kararlaştırıldı. Başkent'te iddiaya göre; sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, Etimesgut-Koru seferini yapan otobüse bindi. Ancak, otobüsün dolu olduğunu ve bakanlığın yayımladığı kararnameye uyulmadığını öne süren vatandaşlar, tepki gösterdi. Bu sırada yolculardan Nadir Demirci, o anları cep telefonları ile görüntüledi. Görüntüde diğer yolcuların, "Şu rezilliğe bak, ben bu otobüsü CİMER'e şikayet edeceğim. Bugün 30 Mart, insanlar bu rezilliği görsün" dedikleri duyuldu.

'MAVİ MASAYA ŞİKAYET ETTİM'

Nadir Demirci, sabah ilk sefer olan otobüse bindiklerini söyleyerek, "Birçok insanın eldiveni ve maskesi vardı. Otobüste bırakın tekli koltuk uygulamasını, sosyal mesafe kuralını, insanlar artık ayakta dahil yer bulamıyordu. Buna bir çözüm bulunması lazım. Otobüsten indiğim an '153 Mavi Masa' hattını arayarak şikayette bulundum" dedi. (DHA)

Ankara'da şehir içi otobüste fazla yolcu taşınmasına tepki

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Denetimde ilginç diyalog! 'Biz aynı evde yaşıyoruz' deyince...Denetimde ilginç diyalog! 'Biz aynı evde yaşıyoruz' deyince...
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara toplu taşıma koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Virüs yayılıyor, bilanço ağırlaşıyor!

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler 1 Nisan'da başlıyor

'Her güne bir sevgili koyacağım'

'Her güne bir sevgili koyacağım'

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karantina yurdunda şoke eden yayın! Kızların eşyalarını gösterip...

Karantinada şoke eden yayın! Kızların eşyalarını gösterip...

Kadın doktorun darp edildiği anlar kamerada

Kadın doktorun darp edildiği anlar kamerada

İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyalog! 'Biz aynı evde yaşıyoruz' deyince...

Denetimde ilginç diyalog! 'Biz aynı evde yaşıyoruz' deyince...

Evden çıkamayınca camdan cama gün yaptılar! Komşuların koronavirüs önlemi

Evden çıkamayınca camdan cama gün yaptılar

Jandarma fotoğrafları paylaştı, 51 kişiye idari para cezası verdi

Kurallara uymayanlar tek tek yakalandı

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına çeviren manzara

İstanbul'da şaşkına çeviren manzara! Yasağı dinlemediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.