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  4. Ankara'da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı 50 TL'nin altında kalan yaşlı kadın servis aracından indirildi

Ankara'da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı 50 TL'nin altında kalan yaşlı kadın servis aracından indirildi

11.04.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent Metro İstasyonu çıkışında bulunan bir grosmarkette vatandaşın tepkisini çeken bir olay yaşandı. 80 yaşındaki kadın, elindeki fiş 50 TL'nin üzerinde olmadığı gerekçesiyle marketin servis aracından şoför tarafından zorla indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olay Ankara’nın Yenimahalle ilçesi, İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerinde bulunan bir grosmarketin otoparkında meydana geldi.

ZORLA SERVİSTEN İNDİRİLDİ

İddialara göre, marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadın, marketin servis aracını kullanmak istedi. Şoför ise yaşlı kadının fişini kontrol ettiği zaman marketten 50 TL’nin altında alışveriş yaptığı için servisten inmesini söyledi. Servisten inen yaşlı kadın ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Duruma ise diğer yolcular tepki gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, “Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhâl uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

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