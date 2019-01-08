Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! Gözaltılar var

Savcılık, Ankara’da 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi evlerinden gözaltına alındı.

Resmi açıklamada, söz konusu kişilerin PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

HDP'DEN GÖZALTILARA TEPKİ

HDP Ankara’nın Twitter hesabından ise gözaltına alınanların HDP yöneticileriyle sendikacılar olduğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre gözaltına alınanlardan bazı isimler şöyle;

–Ali Özkan / PM üyesi

–Dilbaz Temel / Ankara İl Yöneticisi

–Nurettin Kemertaş / Yenimahalle İlçe Eş Başkanı

–Sihan Kaya /Eski HDP İl Yöneticisi-

–Harun Çakmak / Eski HDP İl Yöneticisi

–Feride Yardımcı / Yenimahalle Eski İlçe Eş Başkanı

–Eyüp Emektar / HDP üyesi

–Banu Erdoğan / Rojava Derneği Eş Başkanı

–Devrim Kahraman / Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı

–Güler Elveren / Eski Tüm-Bel-Sen Kadın Sekreteri

–İlhan Karaman / HDP Üyesi

–Hatice Beydilli / Eğitim Sen Üyesi

–Erkan Polat

