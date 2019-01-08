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Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. HDP ise gözaltıların partilerine yönelik olduğunu iddia ederek, gözaltına alınanların kimliklerini sosyal medyadan paylaştı.

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! Gözaltılar var

Savcılık, Ankara’da 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi evlerinden gözaltına alındı.

Resmi açıklamada, söz konusu kişilerin PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

HDP'DEN GÖZALTILARA TEPKİ

HDP Ankara’nın Twitter hesabından ise gözaltına alınanların HDP yöneticileriyle sendikacılar olduğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre gözaltına alınanlardan bazı isimler şöyle;

–Ali Özkan / PM üyesi

–Dilbaz Temel / Ankara İl Yöneticisi

–Nurettin Kemertaş / Yenimahalle İlçe Eş Başkanı

–Sihan Kaya /Eski HDP İl Yöneticisi-

–Harun Çakmak / Eski HDP İl Yöneticisi

–Feride Yardımcı / Yenimahalle Eski İlçe Eş Başkanı

–Eyüp Emektar / HDP üyesi

–Banu Erdoğan / Rojava Derneği Eş Başkanı

–Devrim Kahraman / Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı

–Güler Elveren / Eski Tüm-Bel-Sen Kadın Sekreteri

–İlhan Karaman / HDP Üyesi

–Hatice Beydilli / Eğitim Sen Üyesi

–Erkan Polat

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Ankara PKK operasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
üzüldünüz mü chp hdp. Allah o şehitlerin kanının hesabını sizden sorsun chpkk
meclisin içinden başlasaydınız ..
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