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Ankara'da Toptancı Hali'nde korkutan yangın! 'Alevler büyüdü, esnaf müdahale edemedi'

13.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Toptancı Hali’nde çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangını kontrol altına aldı.

Ankara'da Toptancı Hali'nde korkutan yangın! 'Alevler büyüdü, esnaf müdahale edemedi'

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, plastik kasalarla dolu iki depoda oksijenle demir kesme işlemi yapılırken çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı iki depoda itfaiye ekipleri alevleri su ve köpükle kontrol altına aldıkları esnada, ayrıca olay yerine 50 metre uzaklıktaki bir başka depoda alevler çıkmaya başladı. İtfaiye ekipleri, yangın başlamadan hemen müdahale etti.

Yangını gören çevredeki vatandaşlardan Rıdvan Teber, olay anını şöyle anlattı:

“Yeni yapılan kasa deposuna gidecektim. Dükkana vardım, o arada burada kaynakla demir kesiyorlardı. Herhalde ondan dolayı kasalara kıvılcım sıçradı. Çatıları yıkıldığı için onlara da sıçradı. Alevler büyüdü. Esnaflar sıcaktan dolayı alevler büyüdüğü için müdahale edemedi. 10 dakikada itfaiye geldi. En fazla iki depo zarar görmüştür. Allah’tan üçüncü depoya sıçramadan itfaiye müdahale etti.”

(İHA)

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