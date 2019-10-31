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Ankara'da trafik kazası! Sürücü şoka girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 07:05 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali önünde meydana geldi. Bayram O. yönetimindeki otomobil, Harun P. idaresindeki aynı istikamette ilerleyen sebze yüklü kamyonet ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 10 metre sürüklenirken kamyonet ise kaldırma çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücüler Harun P. ile Bayram O. yaralandı.

ŞOKA GİREN SÜRÜCÜ NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Kazanın etkisiyle şoka uğrayan otomobil sürücüsü Bayram O., sedyeye yatırılırken fikrini değiştirerek otomobiline yöneldi. Yaralı halde tekrar çıkarıldığı otomobile binerek telefonunu arayan Bayram O., kanlar içerisindeki durumuna aldırış etmeden bir süre aracın içerisinde kalarak sağlık ve polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sedyeye yatırılabildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücülerden Harun P., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken otomobil sürücüsü Bayram O., sıkıştığı kabin içerisinden sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralı Bayram O., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan takla atan kamyonetin kasasında bulunan sebzeler ise yola savruldu. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından etrafa saçılan sebzeler toplandı. Kaza yapan araçların çekici marifetiyle kaldırılmasıyla kısa süreliğine kapanan yolda trafik akışı normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Başkent trafik kazası

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