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  4. Ankara'da trafikte makas atan sürücü ve yanında oturan kadının pişkin tavırları 'yok artık' dedirtti!

Ankara'da trafikte makas atan sürücü ve yanında oturan kadının pişkin tavırları 'yok artık' dedirtti!

16.09.2024 20:32
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Ankara’da bir sürücü, trafiğin yoğun olduğu caddelerde hızla giderek makas attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sürücü ile araç içerisindeki bir kadının o anlardaki pişkin tavırları ise tepki çekti. Şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da trafikte makas atan sürücü ve yanında oturan kadının pişkin tavırları 'yok artık' dedirtti!

Ankara’da bir kişi, lüks aracı ile kentin en işlek yollarından olan İnönü Bulvarı ve Mevlana Bulvarı’nda makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Otomobille hızla ilerledikleri anlarda defalarca kaza tehlikesi atlatan sürücü ile araç içerisindeki bir kadının, o anları eğlenceli bir şekilde anlatması ise tepki topladı.

ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir videodan yola çıkarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokarak (makas atarak ilerleyen) ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşım yapan şahsın A.Y.A. olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

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Aracı takibe alan ekipler, 15 Eylül'de şüphelinin içinde bulunduğu aracı Eskişehir yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, A.Y.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın 100 ceza puanını doldurması üzerine sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edildi. Ayrıca psiko teknik değerlendirmeye tabi tutulacak olan şüphelinin adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara makas trafik
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