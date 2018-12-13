Ankara'da tren kazası sonrası acı bekleyiş

Hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği kaza yürekleri dağladı. 84 kişinin yaralandığı kazada 34 kişi hastanede tedavi altında tutuluyor.

Acılı aileler Adli Tıp Kurumu önünde

Ankara Yenimahalle'de Yüksek Hızlı Tren, kontrol lokomotifine çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay yerinde bir üst geçitte de çökme meydana geldi. Üst geçidin bazı kısımlarının Yüksek Hızlı Trenin üzerine çöktüğü belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yol kontrol lokomotifinin Yüksek Hızlı Treni'nin rayında olmaması gerekiyordu' denildi.

TCDD PERSONELİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kazayla ilgili olarak kusurları bulundukları gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

SAĞLIK BAKANI: 34 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR, 2'Sİ AĞIR Sağlık Bakanı Koca, "9 vatandaşımızı kaybettik, 84 vatandaşımız yaralandı. 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır." açıklamasında bulundu.

HABERİ ALAN YAKINLARI YIKILDI Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşı döktü.

PROF. DR. ALBAYRAK DA HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak olduğu öğrenildi.