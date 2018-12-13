Ankara'da tren kazası sonrası acı bekleyiş

Hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği kaza yürekleri dağladı. 84 kişinin yaralandığı kazada 34 kişi hastanede tedavi altında tutuluyor.
Acılı aileler Adli Tıp Kurumu önünde
Ankara Yenimahalle'de Yüksek Hızlı Tren, kontrol lokomotifine çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay yerinde bir üst geçitte de çökme meydana geldi. Üst geçidin bazı kısımlarının Yüksek Hızlı Trenin üzerine çöktüğü belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yol kontrol lokomotifinin Yüksek Hızlı Treni'nin rayında olmaması gerekiyordu' denildi.
TCDD PERSONELİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kazayla ilgili olarak kusurları bulundukları gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.
SAĞLIK BAKANI: 34 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR, 2'Sİ AĞIR
Sağlık Bakanı Koca, "9 vatandaşımızı kaybettik, 84 vatandaşımız yaralandı. 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır." açıklamasında bulundu.
HABERİ ALAN YAKINLARI YIKILDI
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşı döktü.
PROF. DR. ALBAYRAK DA HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA
Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak olduğu öğrenildi.
Ankara Üniversitesi, Prof. Albayrak’ın hayatını kaybettiğini 'Üniversitemiz önceki rektör yardımcılarından Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ı gerçekleşen elim tren kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tren kazasında vefat eden diğer vatandaşlarımız ile birlikte; hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Ankara Üniversitesi camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.' notuyla duyurdular.
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