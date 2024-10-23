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Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Öldürülen teröristler üstünden bu cephaneler çıktı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
23.10.2024 18:54
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Ankara'da bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 şehidimi 14 de yaralımız olduğunu açıkladı. Öte yandan etkisiz hale getirilen teröristlerin üstlerinden çıkanlar da kamuoyuna yansıdı.

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Öldürülen teröristler üstünden bu cephaneler çıktı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu saldırının bir terör saldırısı olduğu belirtildi.

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2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine taksi ile gelen teröristler, vardiyadan çıkan çalışanların üzerine ateş açtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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"4 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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ÇOK SAYIDA ŞARJÖR VE EL BOMBASI VAR

Öte yandan öldürülen teröristlerin üstünden çıkanlar da görüntülere yansıdı. Teröristlerin üstünde çok sayıda şarjör ve el bombası olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara terör saldırısı TUSAŞ
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