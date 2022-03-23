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Ankara'da tüyler ürperten olay! Cesedi yol kenarında bulundu

23.03.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gece yarısı tüyler ürperten bir olay yaşandı. Caddede yürüyen bir vatandaş, göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden bir şahsın cesedini yol kenarında buldu.

Ankara'da tüyler ürperten olay! Cesedi yol kenarında bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan korkunç olayda, yol kenarından bıçaklanarak öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu.

Gece yarısı Ulucanlar Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, üst geçidin altında hareketsiz yatan birini gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin göğsünden aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybettiğini belirledi.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, hayatını kaybeden kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu tespit etti. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Kelekli'nin bıçaklandıktan sonra yol kenarına bırakıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kelekli'yi öldüren şüpheli kişi ya da kişilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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