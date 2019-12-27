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  4. Ankara'da uyuşturucu satan şüphelinin evinde el bombası çıktı

Ankara'da uyuşturucu satan şüphelinin evinde el bombası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 07:07 | Son Güncelleme

Ankara'da çevreyolunda bir aracın içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince yakalanan şüphelinin evinde el bombası bulundu.

Ankara'da uyuşturucu satan şüphelinin evinde el bombası çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, Ankara çevreyolunda bir aracın içerisinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Bunun üzerine ekipler, çevreyolunda hareket halindeki otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobili Pursaklar ilçesinin çıkışında durduran ekipler, uyuşturucu satıcısı Yunus Emre K.'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada da 5 şeffaf poşet içerisinde 507 gram eroin ele geçirildi.

EVİNDE EL BOMBASI ÇIKTI

Gözaltına alınan Yunus Emre K, emniyetteki sorgusunda Yenimahalle ilçesindeki evinde bir miktar daha uyuşturucu madde olduğunu itiraf etti.

Adrese giden ekiplerin yaptıkları aramada ise 18 kilo kafein katkı maddesi, 25 kilo taş halinde ketamin katkı maddesi, 4 kilo eroin, 400 gram skunk, 2 hassas terazi, mikser, el bombası ve gaz bombası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Emre K. adliyeye sevk edildi.

(AA)

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