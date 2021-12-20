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Ankara'da ve İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

20.12.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsim değişiklikleri birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek aksaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Peki Ankara'da ve İstanbul'da okullar tatil mi?

Ankara'da ve İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara gibi Büyükşehirlerin de içinde bulunduğu birçok il için hava durumu uyarısında bulundu. Şiddetli kar yağışının etkili olduğu dönemde belirli illerde, eğitime gerek olduğu süre kadar ara veriliyor. Konya'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olduğunun açıklanmasının ardından İstanbul ve Ankara'da da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

Ankara'da ve İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okulların tatil olduğu açıklandı. İstanbul ve Ankara Valiliği tarafından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bingöl, Tunceli, Aksaray, Adana Karaman, Muğla ve Denizli'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi itibarıyla 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karatay, Selçuklu, Meram, Seydişehir, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okulların tatil olduğu belirtildi.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre ilerleyen günlerde yağışlı hava etkisini gösterecek. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ise Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın geleceği belirtildi. İşte o açıklama:

"Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinde etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir"

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