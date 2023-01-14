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  4. Ankara'da VIP masa cinayetinde yeni gelişme! Hakimlere soruşturma: 'Ne zaman sevişiyoruz'

Ankara'da VIP masa cinayetinde yeni gelişme! Hakimlere soruşturma: 'Ne zaman sevişiyoruz'

14.01.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir restoranda VIP odada iş adamı Polat Aytaç tarafından silahla öldürülen öğretim görevlisi Güven Çaprak cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oluruyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından biri kadın 2 hakim hakkında soruşturma başlatıldı. Katil zanlısı Polat Aytaç, Güven Çaprak'ın yanlarındaki kadınlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine kadınların tepki gösterip masadan ayrıldığını belirtti.

Ankara'da VIP masa cinayetinde yeni gelişme! Hakimlere soruşturma: 'Ne zaman sevişiyoruz'

Ankara Çankaya'da medyana gelen olayda iş adamı Polat Aytaç, öğretim görevlisi Güven Çaprak'ı çıkan tartışmada öldürmüştü. 'VIP masa' cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kararıyla biri kadın 2 hakim hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifade veren katil zanlısı Aytaç, Çaprak'ın yanlarındaki kadınlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine kadınların tepki gösterip masadan ayrıldığını belirtti.

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Soruşturma izni verilen hakimler

"NE ZAMAN SEVİŞİYORUZ DEYİNCE KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, katil zanlısı Polat Aytaç, Güven Çaprak'ın alkol aldığı zaman kendini kaybettiğini ve agresifleştiğini söyleyerek, gittikleri mekana arkadaşlarının da geldiğini, aralarında kadınların da olduğunu söyledi. Aytaç, "Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz'ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven'e tepki göstererek 'Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz' dedi. Güven iki bayana hitaben küfür ederek gidin dedi. Kadınlar masadan ayrıldı" dedi.

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"SEN DE BİZE KATIL"

Bir süre sonra giden kadınların yeniden geldiğini, kadınlardan birinin ise hakim olarak görev yaptığını söylediklerini kaydeden Aytaç, "Saat 04:15 sıralarında misafirler yeniden geldi. 10 bin liranın üzerinde gelen hesabı kredi kartımla ödedim. O esnada Güven yine aynı şekilde 'Hadi ne zaman sevişiyoruz' dedi. Bunun üzerine kadınlar kalkarak mekandan ayrıldı, 5 kişi kaldık" dedi. Cinayet anında masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz de olay gününde Çaprak'ın Aytaç'ı arayarak 'Sen de bize katıl' diyerek davet ettiğini, Aytaç'ın ise bu teklifi kabul ederek restoranın 4 No'lu VIP salonunda oturduklarını belirterek Güven'i kadınlara küfür ettiği söyledi.

Yaşananlar üzerine alınan ifadeler Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi. Yapılan inceleme kapsamında Ankara Hakimi Esma O. ile Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Fatih U'nun Güvenlik Caddesi'nde bulunan içkili restoranda eğlendiği, ardından Güven Çaprak'ın davetiyle cinayetin yaşadığı restorana alkollü olarak kullandıkları araçlarla geldikleri tespit edildi. İki hakimin restoranda uzun süre vakit geçirmelerine rağmen 12 bin lira gelen hesabın katil zanlısı Polat Aytaç tarafından ödenmesine de göz yumdukları belirtildi.

BAKAN BOZDAĞ'DAN SORUŞTURMA İZNİ

Sabah'tan Halil Turan'ın haberine göre Kadın hakim Esma O'nun kendisine yönelik küfürlü konuşmalara devam eden ve cinsel eğilimli sözler eden Güven Çaprak'a "Bir bayana karşı böyle konuşamazsınız. Hadi hakim olduğumu geçtim, bir bayan olarak bile bu lafları bana söyleyemezsiniz. Sizi süründürürüm" dediği öğrenildi. HSK 1. Dairesi yaptığı incelemenin ardından Hakimler Esma O. ile Fatih U. hakkında soruşturma izni verilmesini teklifini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a götürdü. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANMIŞTI

Ankara'nın Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda 25 Aralık Cumartesi akşamı iş adamı Polat Aytaç ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak'ın tartışması üzerine Aytaç, Çaprak'ın yüzüne bir el ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Aytaç, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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