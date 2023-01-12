Ankara'da yabancı uyrukluları taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'daki kaza gece saatlerinde Çevre Yolu Tulumtaş mevkiinde meydana geldi. İçerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs başka bir araca arkadan çarptı.,

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki çok sayıda yabancı uyruklu ile otomobildeki bazı kişiler yaralandı.



KAZA SONRASI KAÇTILAR

Minibüste sıkışan iki kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada yaralanan 21 kişi ambulanslarla Gölbaşı ve Ankara'daki hastanelere sevk edilirken, bazılarının ise kaçtığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA-İHA)



