HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da yabancı uyrukluları taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da yabancı uyrukluları taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

12.01.2023 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yabancı uyruklu kişileri taşıyan bir minibüs başka bir araca çarptı. Kazada 21 kişi yaralanırken, bazıları yabancı uyrukluların ise kaçtığı iddia edildi. Minibüste sıkışan iki kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'da yabancı uyrukluları taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'daki kaza gece saatlerinde Çevre Yolu Tulumtaş mevkiinde meydana geldi. İçerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs başka bir araca arkadan çarptı.,

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki çok sayıda yabancı uyruklu ile otomobildeki bazı kişiler yaralandı.
AA-20230111-29968073-29968072-ANKARADAKI_TRAFIK_KAZASINDA_21_KISI_YARALANDI

KAZA SONRASI KAÇTILAR

Minibüste sıkışan iki kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada yaralanan 21 kişi ambulanslarla Gölbaşı ve Ankara'daki hastanelere sevk edilirken, bazılarının ise kaçtığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA-İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boş arazide erkek cesedi bulundu! Defalarca kurşunlanmışBoş arazide erkek cesedi bulundu! Defalarca kurşunlanmış
'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...
Bakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandıBakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi!

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi!

Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Meclis'e geliyor

Davutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime gider

Davutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime gider

Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.